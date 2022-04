Progetto Leviatad: il Dltm vince il bando europeo In arrivo voucher per le aziende

Un’occasione per aumentare il proprio livello di competitività ed il posizionamento in un mercato in continua evoluzione e senza confini: grazie a Leviatad, le imprese liguri avranno la possibilità di migliorare il livello di due elementi strategici, la digitalizzazione e l’internazionalizzazione. È stata recentemente accolta dalle istituzioni comunitarie la domanda di finanziamento del progetto, presentato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine in veste di capofila insieme a partner locali ed internazionali, con fondi Cosme (Ue). In totale, a Leviatad saranno destinati a 976.000 euro da erogare alle Pmi dei paesi rappresentati dai partner di progetto tramite voucher, a partire da ottobre 2022; nello specifico, la tranche assegnata al Dltm ammonta a 195.200 euro. I componenti della squadra che ha ideato Leviatad e ne ha reso possibile il finanziamento sono tutti attori di primo piano dei settori economici e della ricerca di diversi stati europei: oltre al Dltm, Camera di Commercio Riviere di Liguria e le strutture di supporto all’innovazione Toulon Var Technologies (Tvt Innovation e Pôle Mer Méditerranée, Camera di Commercio e dell’Industria del Var, regione del Sud della Francia), De Blauwe Cluster (Oostende, Belgio), Navigo (Viareggio), Croatian Defens Industry Competitiveness – Hkkoi (Prelog, Croazia). Un passo importante nelle attività del Distretto, che conferma la sua vocazione a supporto del mondo dell’impresa, come sottolinea il Presidente del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Lorenzo Forcieri commentando l’accoglimento del progetto. “Siamo sulla strada giusta – dichiara – : sono molto soddisfatto per il raggiungimento di questo obiettivo e ringrazio lo staff del Dltm ed i nostri partner”. Le imprese interessate ad ottenere i voucher possono contattare gli uffici del Dltm, inviando una mail all’indirizzo: direzione@dltm.it.

