Sanremo. Un lutto inaspettato ha lasciato attonita la comunità ligure delle due ruote. Mirco Dellai, scomparso a soli 57 anni, endurista agonista matuziano consigliere del Moto Club Sanremo rimarrà per sempre nei cuori di chi, nella nostra regione come in altre, nel tempo libero prende e va a “pistonare”. Spesso, come nel caso di Mirco, anche a livello agonistico.

... » Leggi tutto