Sanremo. Infiorata che spettacolo. Non ci sono aggettivi qualificativi sufficienti per descrivere il tripudio di colori che è emerso al termine della preparazione dell’infiorata di Pasqua realizzata in piazza Borea d’Olmo dai maestri della città di Spello. Oltre ventimila fiori di Sanremo sono stati impiegati per dare vita al bozzetto che unisce in un connubio le due municipalità famose per l’eccellenza la loro tradizione floricola.

... » Leggi tutto