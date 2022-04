Sanremo, via Margotti abbandonata a se stessa

Sanremo. Acquedotto colabrodo, ringhiere arrugginite, mulattiere con le buche, insegne cancellate, strada dissestata. E’ ancora polemica in via Margotti, con i residenti che tornano a chiedere al Comune interventi manutentivi urgenti. In particolare, una perdita all’acquedotto sta da giorni riversandosi nei pressi della scalinata all’ingresso della via. I tecnici di Rivieracqua sono alla ricerca dell’origine del disservizio che sembra causato da una rottura a monte del punto di ricaduta.

