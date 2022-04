Sarzana crolla a Montebello e chiude la regular season al decimo posto

La “caporetto” più pesante in una delle gare più importanti in chiave play-off. Il risultato forse più inaspettato dell’ultima giornata è il 6-3 della Tierre Chimica Montebello sulla Gamma Innovation Sarzana: servivano tre gol di scarto per i ragazzi di Chiarello che negli ultimi 5 minuti riescono a compiere l’impresa, firmata da Andrea Brendolin, autore di ben cinque reti, conquistando la nona posizione proprio ai danni dei rossoneri che chiudono decimi la regular season “La sconfitta di questa sera deve farci rimettere i piedi per terra – commenta il presidente Maurizio Corona a fine partita – tutto quello che sino ad oggi abbiamo conquistato è stato merito nostro, però se ci adagiamo sugli allori, come nell’ultimo mese questi sono i risultati. Comunque conosco la mia squadra e se qualcuno pensa che siamo morti si sbaglia di grosso, i miei ragazzi stupiranno ancora a partire dalla semifinale di Coppa Italia”. (nella foto Joan Galbas autore di una rete)

