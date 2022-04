Scolmatore Bisagno, Crucioli: “Lo stop dimostra che Bucci e Dello Strologo esprimono gli stessi interessi”

Genova. “I lavori dello scolmatore, già molto in ritardo, come confermato dal presidente Toti, si fermano a causa di un provvedimento interdittivo antimafia. Responsabilità rimpallate tra Governo e enti locali, ma il risultato è ancora una volta un danno per i genovesi: un’opera attesa ed importante per la messa in sicurezza della città ferma, addirittura a rischio di mancato completamento”.

... » Leggi tutto