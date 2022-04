Spezia Bene Comune: confronto ed ascolto, sabato in Piazza Ramiro Ginocchio

Sabato dalle 10:30 alle 19 saremo in Piazza Ramiro Ginocchio per uno dei primi appuntamenti di ascolto e confronto con la cittadinanza sulle loro idee di città. “Pensiamo che questa città debba cambiare rotta dopo cinque anni di giunta Peracchini, completamente priva di visione e progetti concreti per la città. Invitiamo le cittadine ed i cittadini a venirci a trovare per discutere, confrontarci per cambiare insieme la città”.

Sarà presente anche Massimo Lombardi, consigliere comunale di Spezia Bene Comune.

