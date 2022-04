Calano positivi e ricoverati, oltre 385mila guariti da inizio pandemia

Sono 1.516 i nuovi positivi a livello regionale, di cui 246 residenti nello Spezzino. Attualmente nella nostra provincia i positivi sono 2.795 (-23); 17.768 i positivi complessivi a livello regionale, in calo rispetto ai 17.917 di ieri. Sono poi 1.665 i guariti di giornata, per un totale di 385.161 da inizio pandemia.

Calano i ricoverati con positività al Covid-19 negli ospedale della regione; sono ora 300 (-12), di cui 12 in terapia intensiva. Questa la situazione della Asl5: 37 ricoverati (-2) al San Bartolomeo (nessuno in terapia intensiva), 4 (numero invariato) al Sant’Andrea, di cui 2 in terapia intensiva.

Nessun nuovo decesso di pazienti ricoverati Covid-19 positivi; 5.229 fin qui le persone mancate, di cui 583 negli ospedali Asl5.

... » Leggi tutto