E’ morto Dino Rossi, storico barbiere di Bordighera Alta

Bordighera. E’ cordoglio nell’estremo ponente ligure per la morte di Dino Rossi “U Barbè”, 68 anni, che si è spento all’hospice di Sanremo. Per decenni Dino aveva lavorato come barbiere in una bottega di piazza del Popolo, a Bordighera Alta. Da qualche anno era andato in pensione e aveva lasciato la Città delle Palme per vivere nel borgo di Apricale.

Grande appassionato di calcio, era tifosissimo del Milan e spesso, a seconda dell’andamento delle partite, con i clienti di altre fedi calcistiche nascevano veri e propri battibecchi.

... » Leggi tutto