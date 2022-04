Erano le 19 circa quando le forti folate di vento che stanno spazzando la provincia hanno fatto cedere parte dei ponteggi allestiti lato Via Fiume su Palazzo Calderari, storico palazzo cittadino. Sul posto Polizia locale e Vigili del fuoco. Non si segnalano persone ferite. Parte dei ponteggi caduti hanno colpito dei dehors sottostanti. Al momento chiuso il tratto di Via Fiume interessato dal crollo.

