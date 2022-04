Fuga di gas in un appartamento, intervento dei vigili del fuoco

Il personale dei vigili del fuoco del Distaccamento di Brugnato è intervenuto oggi a Bolano per una fuga di gas all’interno di un appartamento. Gli inquilini, allarmati dall’odore, hanno chiamato il Numero Unico d’Emergenza (NUE) 112 che prontamente li ha messi in contatto con la Sala Operativa del Comando Provinciale da dove l’operatore, mentre inviava il personale da Brugnato, li guidava nell’individuare la collocazione della valvola principale del gas per chiuderla e evitare così la saturazione degli ambienti, facendo anche aprire tutte le finestre. All’arrivo sul posto il personale dei vigili del fuoco, insieme anche ad un tecnico dell’azienda Italgas, riscontrava una perdita dalle utenze della cucina e pertanto è stato temporaneamente isolato l’impianto per consentire le dovute riparazioni.

