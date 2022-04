Grazzini verso la candidatura a sindaco

Nanni Grazzini, ex commissario provinciale di Forza Italia, è pronto a correre come per la carica di sindaco della Spezia. Lo riferisce l’agenzia Ansa, spiegando che l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana. Commercialista, ex presidente dello Spezia, è da tempo critico con l’amministrazione comunale della Spezia. E quando Forza Italia ha deciso, dopo una serie di frizioni, di sostenere il sindaco uscente Peracchini, Grazzini ha invece deciso per un’altra linea, che ora lo vedrà in corsa per la massima carica civica.

