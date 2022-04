Ospedale, Leali: “Avvio gara in queste condizioni non può essere salutata con grida di giubilo e i soliti applausi”

“Il presidente della regione Toti è in carica dal 2015 ed in sette anni è stato capace di inaugurare in pompa magna il cantiere del nuovo Felettino appaltato all’impresa Pessina, ha incaricato la propria società regionale Ire di seguire i lavori cosa che non ha fatto, ha poi revocato l’appalto e regalato agli spezzini anni ed anni di inutile attesa del nuovo ospedale. Nel frattempo, dimenticandosi di fare i minimi investimenti necessari a tenere in piedi il S. Andrea, si è buttato a capofitto in un nuovo avveniristico progetto finanziario per la realizzazione del nuovo Felettino che costerà 264 milioni di euro contro i 175 milioni della precedente gara: una cifra monstre che suddivisa per i 506 posti letto del futuro nosocomio evidenzia un costo spropositato di più di 500.000€ a posto letto.” Lo dichiara Guido Melley capolista di LeAli a Spezia alle prossime elezioni amministrative

