Ospedaletti. E’ di due ragazzi finiti in pronto soccorso in codice rosso di massima gravità, e di una giovane sotto shock, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa sera, intorno alle 19:30, tra Sanremo e Ospedaletti, in località Capo Nero sull’Aurelia. Ad intervenire sono stati i medici dell’automatica Alfa 3 del 118 e 2 ambulanze.

