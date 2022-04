Soccorso alpino, tre interventi sui sentieri

Tre interventi in questa vigilia di Pasqua per il Soccorso alpino e speleologico Liguria. Il primo intervento ha avuto luogo sull’isola Palmaria, dove un ragazzino del 2009 è caduto lungo un sentieri procurandosi contusioni e un taglio al ginocchio sinistro. I tecnici sono intervenuti assieme alla Guardia costiera e al personale del 118. L’arto è stato medicato e immobilizzato con una steccobenda. Accompagnato a Porto Venere, per il giovane non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Il secondo intervento si è verificato sul sentiero tra Vernazza e Monterosso. Qui la squadra del Soccorso alpino, in presidio sul territorio sulla base della convenzione stipulata con il Parco delle Cinque Terre, è stata richiamata a voce da una donna poiché il marito, del ’67, era stato colto da malore. Visti i parametri non ottimali, l’uomo è stato portato in barella fino alla strada dove la pubblica assistenza di Monterosso lo ha condotto al Colle di Gritta. Qui il personale di una automedica ha provveduto a praticargli ulteriori cure e alla fine l’uomo ha preferito rifiutare il trasporto al pronto soccorso.

Infine, l’ultimo intervento è stato per una donna bresciana di 70 anni sul sentiero tra Volastra e Corniglia. Ad intervenire è stata ancora la squadra in ricognizione sul territorio. I tecnici sono stati richiamati da un uomo in bicicletta, marito della donna, che chiedeva aiuto per la moglie, caduta poco più indietro. Una volta raggiunta, la signora è stata medicata per una probabile frattura al polso sinistro. Anche in questo caso è stata utilizzata una steccobenda. I coniugi poi hanno raggiunto l’ospedale della Spezia per controlli con mezzi propri.

