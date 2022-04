Ucraina, Toti: «Oltre 1700 accessi in cinque giorni al sito Orientamenti di Regione Liguria»

Genova. «Il sito internet www.orientamenti.regione.liguria.it, nella sezione dedicata all’Ucraina, ha fatto registrare 1700 accessi singoli nei giorni compresi tra l’11 e il 15 aprile, per un totale di oltre 4200 pagine consultate. Per quanto riguarda invece il numero verde 800 938 883, sempre nello stesso periodo, sono 360 le telefonate ricevute, e 72 i contatti in presenza registrati dai 26 Sportelli dei consumatori, che si confermano un ulteriore, importante punto di riferimento». Così dice il presidente di Regione Liguria e commissario per l’accoglienza dei profughi Giovanni Toti e l’assessore all’Istruzione Ilaria Cavo in merito all’inserimento dei cittadini ucraini in Liguria.

