Immobiliare, in Liguria mercato locazioni in forte ripresa, stabili le compravendite. Sotto i 40 anni l’età media dei richiedenti mutuo

Liguria. Se il 2021 si era chiuso con ottime premesse per il nuovo anno del mattone ligure e il mercato immobiliare della regione appariva tornato in salute, alla fine del primo trimestre del 2022 queste previsioni trovano conferma più nel comparto delle locazioni che in quello delle compravendite. A dimostrarlo sono i dati analizzati dal portale Immobiliare.it, nell’Osservatorio annuale sul settore residenziale curato da Immobiliare.it Insights.

