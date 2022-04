Loano, in duecento per la Runners For Autism: “Una bellissima giornata piena di emozioni e di solidarietà”

Loano. Successo di partecipazione per la sesta edizione di Runners for Autism, la manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Runners For Autism presieduta da Nella Andronaco con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La giornata soleggiata e la risposta degli appassionati di corsa, anche con la presenza di turisti, hanno contribuito alla riuscita dell’evento, che aveva l’obiettivo di raccogliere fondi grazie ai quali finanziare progetti di socializzazione ed integrazione dedicati ai ragazzi con autismo e non.

