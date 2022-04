Nursind: “Per il centro diurno del Mazzini non è una Pasqua di rinascita”

“Il Mazzini anche a Pasqua 2022 non vede la sua rinascita

Era una struttura bellissima, accogliente, luogo dove molte famiglie trovavano la soluzione ai problemi di assistenza per i propri anziani.

Il Centro Diurno, unico per come era stato ideato, con attività occupazionali finalizzate al rallentamento del decorso della malattia di Alzheimer, con personale formato, preparato e motivato, è chiuso.

Tutto quello che finora operatori e familiari di utenti hanno sentito sono gli sforzi, anche economici, che amministratori hanno fatto, ma di risultati nulla.

Le ragioni della mancata apertura vanno dalla riparazione di un quadro elettrico all’accreditamento, insomma problemi di facile risoluzione.

Allora perché non si possono risolvere in tempi brevi?

L’attenzione è alta, l’angoscia e la rabbia tanta.

Si guarda non più alle cose fatte, ma al risultato e quello tarda ad arrivare

Intanto le problematiche socio assistenziali rimangono e occupazionali pure.

Non siamo più le persone che si accontentano delle promesse, quelle non servono, ma nella pragmaticità della vita quotidiana guardiamo solo alle cose vere, ossia ai risultati, ad oggi deludenti.

Questo non comporta poche conseguenze , ma è compromessa la qualità di vita delle persone, e questo è un grosso problema.

Confidiamo nella presa in carico da parte di tutti gli amministratori, dei problemi risultanti dalle mancate aperture

Buona Pasqua a tutti e soprattutto a chi può trascorrerla in serenità”.

