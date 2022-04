Pasqua di fuoco, bruciano i boschi del Ponente

Sanremo. Non è stato solo il devastante incendio tra Poggi e Torrazza di Imperia a minacciare i boschi dell’Imperiese, nel corso della notte appena trascorsa. I vigili del fuoco e i volontari sono intervenuti per domare le fiamme in più fronti di fuoco, divampati da est a ovest della provincia. Intorno alle 3:30 del mattino, una squadra del 115 si è precipitata a Vasia: a poco meno di 500 metri dall’ingresso del paese, un rogo ha mandato in fumo 400 metri quadrati di roveto.

