Polizia di Stato, il report: nel savonese calano omicidi e reati di droga, aumentano furti e violenze sessuali

Savona. Un calo degli omicidi del 75%, dei reati legati agli stupefacenti del 36,76% e dei casi di maltrattamenti in famiglia del 36,73%, ma, di contro, un aumento dei furti del 18,24% e dei casi di violenza sessuale del 48%. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal report sulla delittuosità in provincia di Savona stilato dalla Questura in occasione delle celebrazioni per i 170 anni della fondazione della Polizia di Stato (qui il discorso del questore Alessandra Simone).

