Scolmatore Bisagno, almeno 50 lavoratori a rischio. Toti: “Non perdiamo neanche un minuto”

Genova. Sono almeno 50 i lavoratori che rischiano di trovarsi senza occupazione dopo l’interdittiva antimafia arrivata al consorzio ReseArch, vincitore della gara per la realizzazione dello scolmatore del Bisagno. È uno dei problemi che dovranno affrontare nei prossimi giorni i sindacati e la struttura commissariale guidata dal presidente ligure Giovanni Toti, che assicura: “Lavoriamo perché non si perda neanche un minuto”. Nel frattempo il cantiere si è completamente fermato in attesa della necessaria messa in sicurezza.

