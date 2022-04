Ventimiglia. Inizia bene la stagione 2022 di Fabio Radrizzani. Lo scorso fine settimana l’atleta ventimigliese ha infatti vinto la gara, nella categoria MC2 di corsa in linea, andata in scena a Marina di Massa in occasione della manifestazione internazionale di ciclismo paralimpico “Due Giorni del Mare”.

... » Leggi tutto