Il principe Alberto di Monaco il 23 aprile a Genova: cittadinanza onoraria e visita a Euroflora

Genova. Non è la bandiera di San Giorgio a svettare sul palazzo dei principi, ma a distanza di sette secoli il rosso e il bianco sono ancora i colori di Monaco e della famiglia Grimaldi che dal 1297 regna su quello che oggi è il secondo Stato più piccolo del mondo. In nome di questo antico legame il principe Alberto di Monaco sarà a Genova sabato 23 aprile, giorno della Festa della Bandiera, per ricevere la cittadinanza onoraria a Palazzo Ducale. Ma non sarà l’unico appuntamento ad attenderlo.

... » Leggi tutto