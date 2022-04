Lista Toti: “Su Felettino propaganda denigratoria e maldestra”

“Va bene creare cavalli di battaglia, lottare per un obiettivo e puntare all’affondo sull’avversario. Strategia concreta, quando di concreto ci fossero accuse reali e argomenti validi. Ma ripetere sempre lo stesso leitmotiv non rende una melodia distorta, sinfonia. E così oggi, al termine della giornata tipicamente dedicata alle famiglie, che fare se non recuperare la puntina e porla sullo stesso solco? Le parole sul Felettino sono false, due anni di silenzio, costi saliti senza motivo – come l’aumento delle materie prime e dell’energia fosse un segreto e i cittadini non stessero vivendo sulla propria pelle la crisi economica che coinvolge rincari generalizzati. Il tutto senza ovviamente nominare quegli appalti mai realizzati proprio dalle amministrazioni di sinistra che dell’immobilità hanno fatto vero coro in Liguria, non solo su Spezia…”. Lo si legge in una nota diffusa dalla Lista Toti.

