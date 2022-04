Pieve di Teco. Un bambino di tre anni è rimasto ferito, nel pomeriggio, cadendo mentre stava giocando in strada a Pieve di Teco.

A soccorrere il piccolo è stato il personale medico che viste le sue condizioni, dopo averlo stabilizzato, ha deciso per un trasferimento in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova in codice rosso di massima gravità. Il bimbo dopo la caduta non era del tutto responsivo agli stimoli.

