Solo uno squillo per il Podenzana Tresana Volley nei playoff, poi il match va al Legendarte

Primo set del Podenzana Tresana Volley in quelli che sono i primi playoff mai disputati per la promozione in Serie B2 nazionale. La partita poi è andata nettamente al Legendarte di Finale Ligure e Maremola vicecapolista, ma l’ascesa del club rossoblù (costante con la salita in C ligure prima e poi appunto la qualificazione ai playoff previa salvezza dalla retrocessione in D) da un paio d’anni a questa parte è fatta anche di questi piccoli passi, con gradualità.

Per la cronaca podenzano-tresanesi con la Deste ad alzare e la Pinotti in diagonale, la Bacchini e la Allegretto in mezzo, la Protopapa e capitan Francesca Leonardi all’ala con la cugina Jessica libero; la Bartoli “jolly”.

Nelle altre partite della 2.a giornata: Albenga-Admo 3-0, Celle Varazze-Tigullio Project 3-0, Serteco School-Albisola 0-3.

Deriva questa classifica che, ricordiamo, tiene conto di quanto combinato negli scontri diretti in “regular season”…Iglina Albisola punti 18, Legendarte Finalmaremola 15, Admo Lavagna 14, Celle Varazze e Albenga 13, Tigullio Project Santa Margherita Ligure e Serteco School Genova 10, Podenzana Tresana 3.

