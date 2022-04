Storico Hockey Sarzana: i rossoneri vincono la Coppa Italia battendo ai supplementari Forte dei Marmi

Un trionfo che entra di diritto nella storia dell’hockey su pista italiano, quello ottenuto ieri dall’Hockey Sarzana. I rossoneri, che da anni frequentano stabilmente i palcoscenici più importanti della disciplina proponendo un modello fatto di programmazione e bel gioco, riuscendo spesso a spuntarla di fronte a corazzate e investimenti faraonici, hanno vinto la Coppa Italia battendo ai supplementari il Forte dei Marmi, al termine di una partita tiratissima. Per la società guidata dal presidente Maurizio Corona giunge il meritato successo, già sfiorato nel 2019 quando l’Hockey Sarzana si dovette arrendere al Briganze nella finale di Coppa Italia disputata a Trissino.

L’ultimo round del torneo si è giocato peraltro proprio al Pala Forte, in Versilia, casa dei rossoblù. Dopo aver chiuso 2 a 2 i tempi regolamentari i ragazzi condotti dal tecnico Mirko Bertolucci si sono imposti nei tempi supplementari, replicando quanto fatto nella semifinale del giorno precedente giocata contro il Lodi. Trascinati in finale da un’inarrestabile Joan Galbas, autore della tripletta sarzanese, i rossoneri hanno trionfato al termine di un percorso entusiasmante, che li ha visti avere la meglio sulle migliori compagini della Serie A1: sono infatti caduti nell’ordine Trissino, Amatori Wasken Lodi e Forte dei Marmi.

... » Leggi tutto