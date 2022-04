Trasporti, Berrino: “Serve uno stanziamento dedicato alla Liguria per superare questa emergenza”

“Siamo pronti al confronto ma vorremmo sapere cosa significa che il ‘piano treni potrebbe interessare anche i collegamenti regionali’: a nostro avviso servono maggiori risorse con uno stanziamento dedicato alla Liguria per superare questa emergenza”. Così l’assessore ai Trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino, commentando le dichiarazioni della deputata di Italia Viva e presidente della Commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita.

“Da un anno e mezzo chiediamo risposte al governo per approntare un piano specifico per la Liguria – ricorda Berrino – in modo da superare i disagi dovuti in gran parte ai cantieri autostradali, fortunatamente rimossi in queste festività fino al 9 maggio sulla rete Aspi e fino al 2 maggio sulle altre tratte grazie ai tavoli tecnici di confronto attivati dalla Regione. Abbiamo chiesto più Intercity e più treni dal Piemonte, dalla Lombardia e per Roma: richieste avanzate in ogni modo, anche per iscritto, ma purtroppo senza risultati”.

