Visita di Pasquetta del presidente Toti all’Istituto Gaslini e al policlinico San Martino

Genova. «È la prima Pasqua dopo due anni di emergenza in cui i nostri ospedali tornano ad essere non solo accessibili dall’esterno per i familiari dei degenti ma anche impegnati al di fuori dalla pandemia da Covid-19. Certamente abbiamo ancora molto pazienti positivi al virus ed è ancora molto faticoso per i nostri sanitari rispettare il doppio regime, mantenendo percorsi separati per i pazienti Covid e per gli altri, ma gli ospedali stanno riprendendo la loro attività di elezione. Ritengo giusto essere andato al Gaslini che in queste ore ha un impegno in più, per garantire l’assistenza ai piccoli pazienti provenienti dall’Ucraina, alcuni dei quali hanno davvero bisogno di tutta la capacità scientifica del nostro ospedale pediatrico. E poi sono venuto al San Martino perché è stato il nostro baluardo nella lotta al Covid e oggi sta riprendendo tutte le altre attività: abbiamo visitato al Monoblocco dieci nuove sale chirurgiche, straordinariamente tecnologiche ed efficienti che non abbiamo potuto inaugurare a causa della pandemia ma che stanno lavorando da un anno e mezzo per tutto quello che serve. Questa visita è stata l’occasione per esprimere ancora una volta la mia vicinanza e gratitudine a questi professionisti che da due anni sono in prima linea, anche con momenti difficili e che sono qui al lavoro nei giorni di festa».

