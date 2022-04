A Juric manca una vittoria in casa da gennaio. Belotti infortunato, è in dubbio

Il Torino ospiterà lo Spezia alla ricerca di una vittoria che fra le mura amiche dello stadio “Grande Torino” manca dal 10 gennaio scorso quando la squadra di Juric maramaldeggiò contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Juric vuole chiudere bene e magari invertire la tendenza che vedono i granata piuttosto in difficoltà con le piccole della serie A. Un Torino che potrebbe perdere Andrea Belotti, uscito malconcio dall’ultima gara all’Olimpico contro la Lazio. Soltanto un tempo per il capitano granata poi l’ingresso di Pellegri: nelle prossime ore si saprà qualcosa in più sulle condizioni del Gallo, cheha sentito un dolore al flessore. Nelle prossime 48 ore lo staff medico valuterà l’entità dell’infortunio e si capirà se sarà della rosa contro lo Spezia.

