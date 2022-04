Avvisi Imu, Esserci per Ameglia: “Amministrazione ha scelto di fare cassa”

“L’attuale Amministrazione ha scelto di fare cassa”. Lo affermano i consiglieri di opposizione di Esserci per Ameglia in merito agli avvisi Imu inviati ai cittadini: “Non possiamo inoltre tacere – sottolineano – sul fatto che l’Amministrazione tra le varie interpretazioni possibili della norma ha scelto di applicare quella che gli consente di incassare oltre i termini della decadenza. E’ infatti tutt’altro che certo che i tempi della notifica siano quelli giusti. Sull’argomento le tesi sono diverse e molti sostengono che il termine del 26 marzo 2022 per la notifica non sia applicabile perché si tratta di una estensione della norma basata sulla circolare di un ente (Agenzia delle Entrate) e non di una decisione del legislatore che lo aveva previsto per l’annualità 2015 in scadenza nel 2020 prorogando di 85 giorni i termini che scadevano il 31.12.2020 (e tra l’altro non per i Comuni che comunque ne avrebbero avuto facoltà). Certo! Probabilmente si conta sul fatto che pochi faranno ricorso e comunque chi ha qualche decina o poche centinaia di Euro da pagare, (come si dice) per evitare rogne o costi da sostenere con professionisti sceglierà di pagare, Si perché il ricorso va presentato entro 60 giorni alla Commissione Tributaria provinciale tramite un professionista abilitato. Suggeriamo comunque di procedere, entro trenta giorni dalla notifica, a presentare al Comune ricorso in autotutela e in caso di non accoglimento a presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni perché sull’argomento le sentenze che si vanno formando pare siano indirizzate a non riconoscere a prescindere la validità della proroga dei termini, Ma c’è un ulteriore argomento che i cittadini devono conoscere. Il Responsabile del servizio ha firmato l’avviso di accertamento in bianco: infatti la firma sul documento in cui si rimanda alle tabelle di calcolo del dovuto, è del 30 novembre 2021, ultimo giorno di lavoro per aver presentato le dimissioni a far data dal 1 dicembre 2021, ma i conteggi sono stati eseguiti il 10 marzo 2022, data chiaramente indicata nell’avviso di accertamento stesso. E’ nostra convinzione, maturata approfondendo e coinvolgendo professionisti del settore, che gli avvisi siano nulli, anche se dovrà essere la Commissione Tributaria Provinciale a decidere. Si suggerisce quindi di presentare ricorso, ma soprattutto riteniamo che l’Amministrazione dovrebbe fare ora ciò che non ci risulta abbia fatto prima:

valutare la giusta opportunità di annullare gli atti perché le leggi vanno rispettate e i primi a doverlo fare sono le Istituzioni”.

