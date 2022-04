Disabili costretti a scendere dal treno, Bornia: “Non è cattiveria ma la nostra cultura è in gran parte così”

“Come disabile ed essere umano non mi stupisco più di tanto e lo dico con amarezza”. Esordisce così Mauro Bornia, il presidente della Consulta provinciale disabili e consigliere per la stessa anche a livello regionale, nell’esprimere solidarietà al gruppo di ragazzi fatti scendere ieri dal treno a Genova e alle loro famiglie, stigmatizzando “allo stesso tempo il comportamento di Ferrovie e ovviamente di quanti non hanno lasciato spazio sul Regionale veloce per Milano”. “Da anni le persone con disabilità hanno intrapreso un percorso di emancipazione e conoscenza delle leggi in loro favore – prosegue Bornia -, chi in prima persona chi attraverso associazioni di tutela, genitori e professionisti, ciò non toglie che la cultura sulla disabilità sia ancora lontano da essere realmente assimilata dalla nostra società”. “Ciò non toglie che non vi sia una coscienza diffusa sulla problematica dell’handicap – aggiunge -, ma questa si scontra ogni qual volta gli stessi interessi confliggono, perché se è vero che la gran parte delle persone plaudono alla volontà e al coraggio degli atleti Parolimpici o alla tenacia di un concorrente del Grande Fratello in carrozzina, è altrettanto vero che il parcheggio con le strisce gialle vicino all’entrata del supermercato o il posto riservato prospiciente a quello delle bici sui treni fa gola”.

... » Leggi tutto