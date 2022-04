Dopo mesi di violenze domestiche l’incubo di una donna è finito al Pronto Soccorso

È finito al pronto soccorso del San Bartolomeo di Sarzana l’incubo di una donna di 71 anni, affetta da una malattia degenerativa, che da mesi subiva le violenze domestiche del compagno e convivente, di tre anni più anziano, che ora deve rispondere dell’accusa di maltrattamenti contro familiari con l’aggravante delle patologie della vittima. Esausta dei soprusi e delle minacce dell’uomo che fino a pochi giorni fa avevano spinto lei e la sua badante a non dare l’allarme temendo ripercussioni ancora più gravi, venerdì la donna ha avvertito il figlio e si è fatta portare in ospedale dove le è stata riscontrata una frattura al costato, giudicata guaribile in 21 giorni, oltre a lividi e lesioni pregresse. Vista la gravità della situazione il personale medico ha subito attivato la procedura di intervento in caso di violenze di genere, avvisando il Pm di turno e il Commissariato di Sarzana il cui personale ha subito ascoltato anche la badante che lavorava nell’abitazione di Varese Ligure dove risiedeva la coppia. La donna ha confermato che le angherie subite dalla signora andavano avanti da mesi, e ha ribadito come le fosse stato categoricamente proibito di far trapelare la cosa per scongiurare comportamenti ancora più pericolosi.

Dagli accertamenti svolti sull’uomo è inoltre emerso che era in possesso di un regolare porto d’armi, dettaglio che ha spinto la vice questore Ciccarriello – particolarmente sensibile al tema della violenza di genere – a svolgere ulteriori approfondimenti e provvedere al ritiro del permesso ma anche delle stesse armi. Passaggio che potrebbe portare ad una denuncia ulteriore visto che le due carabine, il fucile automatico e quello sovrapposto – oltre a circa 150 cartucce – erano detenute in posti diversi rispetto a quanto denunciato. Alcune infatti si trovavano nell’abitazione della Spezia dove risultava residente.

Nel frattempo la donna, originaria di Santo Stefano di Magra, è stata portata a Ponzano presso l’abitazione del figlio che se ne prenderà cura, mentre fucili e porto d’armi sono stati ritirati in attesa che si completi la procedura per revoca e confisca. L’uomo attualmente è libero ma indagato, la sua posizione è al vaglio della Procura e nei suoi confronti potrebbe essere emesso anche un divieto di avvicinamento alla vittima.

... » Leggi tutto