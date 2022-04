Fiera di San Giuseppe, tra piccole novità e conferme la città si prepara

San Giuseppe. Mancano tre giorni al ritorno della festa patronale dopo due anni di stop. Tutti gli enti chiamati in campo stanno guardando le ultime rifiniture in vista di giovedì 22. Intanto la fiera comincia a prendere forma, già da oggi, si intravede l’attrazione “Grand Canyon”. Una piccola conferma che accorcia il conto alla rovescia di momento dell’anno che gli spezzini attendono da un po’. Per i palloncini, i profumi di croccante e porchetta sarà aspettare ancora qualche giorno nella speranza che il meteo non giochi brutti scherzi.

... » Leggi tutto