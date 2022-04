Giovedì visite otorinolaringoiatriche gratuite

Giovedì 21 aprile in occasione della IV° Giornata della Prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori del cavo orale promossa da AOOI, Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani, la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia aprirà le porte per un consulto gratuito ai cittadini, effettuando visite otorinolaringoiatriche, ad ingresso libero, dalle 10 alle 18 presso gli ambulatori del reparto (padiglione 5, piano terra). I tumori del distretto testa-collo sono il settimo cancro più comune in Europa, circa la metà dei tumori del polmone, ma due volte più comuni delle neoplasie del collo dell’utero. In Italia rappresentano il 3% dei casi oncologici, con una frequenza media tre volte superiore negli uomini e un’incidenza che aumenta progressivamente con l’età a partire dai 50 anni. Adottare buone abitudini a livello alimentare e fisico resta il primo e più importante passo per condurre una vita lunga e sana. È infatti comprovato che alcuni comportamenti irregolari, come una dieta povera di fibre vegetali e ricca di carni rosse, l’obesità, o una scarsa igiene orale, se protratti nel tempo, possono essere fattori incentivanti nello sviluppo di problemi oncologici.

