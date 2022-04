Il Sessantotto spiegato agli studenti, Mirabello e Pagano al Pacinotti

Giovedì 21 aprile alle 11 Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello, autori di “Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia”, incontreranno gli studenti delle quinte classi del Liceo Scientifico Pacinotti nell’auditorium del Liceo (via XV Giugno). L’incontro, organizzato dal Liceo e dall’Associazione Culturale Mediterraneo, sarà introdotto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Grazia Geranio e coordinato dalla docente Attilia Rossi. Dopo la presentazione multimediale “Un mondo nuovo, una speranza appena nata”, a cura del Gruppo Fotografico Obiettivo Spezia, inizierà il dialogo tra Pagano e Mirabello e gli studenti sugli anni Sessanta e il Sessantotto. Secondo gli storici che hanno partecipato al recente convegno “Il prisma spezzino. Il Sessantotto dalla dimensione locale a quella globale” la scelta della microstoria per un fenomeno globale come il Sessantotto consente, dal prisma interessantissimo del caso spezzino, di comprendere molto della storia nazionale e internazionale di quegli anni. Tra i temi affrontati ci sarà ovviamente l’occupazione del Liceo Scientifico Pacinotti nel febbraio 1968, una delle prime nelle scuole superiori italiane.

... » Leggi tutto