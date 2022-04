Per la salvezza matematica vincere a Torino e sperare che in coda perdano tutte

Lo Spezia salvo a quattro giornate dalla fine del campionato? Difficile, ma non impossibile. Il margine degli aquilotti sul terzultimo posto è foriero di grande ottimismo sull’esito finale, ma per chiudere i conti potrebbe volerci ancora qualche giornata. In parte ciò è dovuto alle partite che alcune delle inseguitrici devono ancora recuperare. La rediviva Salernitana, galvanizzata dalla vittoria di Marassi contro la Sampdoria, ne ha due: la prima, contro l’Udinese, si disputa domani. Il Venezia una ed è proprio quella contro i granata, programmata per mercoledì 27 aprile.

