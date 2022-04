Ripascimento della spiaggia di Marinella, Ponzanelli ha incontrato la Consulta

Nel pomeriggio il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha incontrato i rappresentanti della Consulta Territoriale di Marinella con i quali ha effettuato un sopralluogo nel tratto di spiaggia fra l’ex Grecale e l’ex Maestrale. In quella porzione di litorale infatti nei giorni scorsi avevano segnalato il mancato rispetto “dei parametri concordati (vagliatura, granulometria e qualità del materiale)” per il ripascimento, ritenendo “quanto effettuato insufficiente e non adeguato a garantire una dignitosa frequentazione turistica della spiaggia”. La problematica della qualità della sabbia utilizzata infatti è stata sollevata anche da numerosi cittadini e finita all’attenzione dei carabinieri del Nipaaf e di Arpal. Oggi invece al termine della visita gli esponenti della Consulta hanno constatato come “nella parte terminale della spiaggia la situazione attuale non è poi così catastrofica. L’unica discrepanza rilevata è sulla parte nella quale hanno circolato i mezzi carichi di materiale che è stata compattata e si è indurita. Non essendo esperti del settore ci affidiamo al giudizio degli enti preposti al controllo e ne accetteremo qualsiasi pronunciamento”.

