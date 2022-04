Scolmatore del Bisagno, Murolo e Censi (FdI): “Non va fermato per nessun motivo”

Genova. «Lo Scolmatore del Bisagno, un’opera strategica, essenziale per la sicurezza dei cittadini della Valbisagno, non deve essere fermata per nessun motivo» così Giuseppe Murolo, risoluto candidato al consiglio comunale di FDI «Comprendo le complicazioni a seguito del doveroso riaffidamento dell’incarico e ho accolto con piacere la creazione di un tavolo permanente da parte della Regione Liguria, ma lo stop preventivato di un anno non può essere accettato. È una questione fondamentale, come ci ricordano le tristi vicende dell’alluvione del 2011 e 2014»

... » Leggi tutto