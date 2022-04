Successo dei campionati di atletica leggera al “Miro Luperi”

Riprendendo la tradizione scolastica, il ‘Parentucelli Arzelà’ è tornato ad organizzare i campionati d’istituto di atletica leggera nella struttura dello stadio ‘Miro Luperi’ di Sarzana. Hanno aderito alla manifestazione sportiva più di cento studenti di tutte le età, appartenenti alle classi di tutti gli indirizzi cimentandosi nelle diverse specialità dell’atletica leggera: dal salto in alto al salto in lungo, dal getto del peso alle gare su pista (100, 400 e 1500 metri). Lo hanno fatto con entusiasmo e motivazione, consapevoli della grande importanza di un evento sportivo, come già era accaduto per la corsa campestre d’istituto svoltasi a dicembre. La manifestazione, organizzata e seguita dagli insegnanti del Dipartimento di Scienze motorie e sportive, è stata infatti una bellissima occasione di partecipazione, socializzazione e ritorno alla “normalità” di cui le ragazze ed i ragazzi sentivano una forte esigenza. Al termine delle gare, svolte durante una mattinata intera prima della Pasqua e favorite da una splendida giornata di sole, si sono svolte le premiazioni dei primi tre classificati di ogni specialità e categoria.

