Viticoltura, Natale: “La Giunta sorda alle richieste del territorio”

“La Giunta sorda alle richieste del territorio boccia l’ordine del giorno a favore del reimpianto dei vigneti e non ha ancora fatto nulla per l’istituzione di quelli storici ed eroici. Una scelta miope che penalizza viticoltori e settore vitivinicolo ligure. Una vergogna. A distanza di un anno e mezzo questa Giunta Regionale non è riuscita a fare una delibera per l’istituzione dei vigneti storici o eroici facendo perdere alle imprese agrigole risorse finanziarie e tempo”, tuona il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale, dopo la risposta in aula al suo Ordine del giorno.

... » Leggi tutto