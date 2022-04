Weekend 25 aprile, torna a Solaro la Festa di Liberazione

Cercando di tornare alla normalità, domenica 24 e lunedi 25 aprile torna come ogni anno la Festa di Liberazione, organizzata dal circolo Arci di Solaro. A pranzo e a cena lo staff del circolo vi aspetta per passare un po’ di tempo assieme e per contribuire a sostenere le attività del circolo Arci. Ravioli al ragù, spaghetti ai frutti di mare, fritto misto, grigliata, fave e formaggio, etc… Per partecipare è gradita la prenotazione.

