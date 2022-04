Zig zag in Corso Nazionale con patente sospesa e alcoltest “vivace”

Era stato fermato per guida in stato di ebbrezza nel 2016. Gli era stato dato appuntamento per la revisione della patente, nel frattempo azzerata dei punti, nel 2017. La licenza era stata sospesa nel 2018 per non essersi mai presentato dal medico revisore e infine revocata definitivamente nel 2021. Ieri è stato fermato in Corso Nazionale mentre procedeva a zig zag: l’etilometro segnava un tasso alcolico di 1,23 g/l.

