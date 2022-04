Andora, dopo il primo maggio la chiusura delle campane del centro e cassonetti di prossimità

Andora. Campane della raccolta differenziata del centro e cassonetti di prossimità chiusi dopo il 1° maggio. Entra a pieno regime il servizio di raccolta differenziata di Andora, sulla scorta dei buoni dati registrati nel primo mese in cui anche le utenze domestiche hanno effettuato le nuove modalità di conferimento: la differenziata, in trenta giorni, è schizzata al 50%. Se quindi, dati alla mano, la maggior parte degli andoresi è stata ligia al dovere, alcuni hanno sgarrato, con atti di inciviltà. Il comandante della polizia locale, Paolo Ferrari, comunica che sono partite le prime sanzioni ai cittadini che hanno abbandonato sacchetti di indifferenziato per la strada e che sono stati indentificati.

