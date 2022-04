Bper, l’assemblea dei soci approva il bilancio d’esercizio 2021, destinazione utile e dividendo

Modena. Bper, l’istituto bancario che presto si unirà alla genovese Carige, comunica che l’assemblea ordinaria dei soci, riunitasi oggi a Modena, ha approvato il bilancio civilistico relativo all’esercizio 2021 e la proposta di destinazione dell’utile, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a Euro 0,06 per ciascuna delle n.1.413.263.512 azioni rappresentative del capitale sociale (al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio alla data di stacco cedola), per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 84.795.810,72.

