Sanremo. Disperata richiesta di aiuto della polizia penitenziaria di Sanremo: “A rischio la sicurezza dell’istituto, non siamo più in grado di rappresentare lo Stato e far rispettare le sue leggi”. Questo è quanto riferito dagli agenti che prestano servizio in Valle Armea, stando alle dichiarazioni dall’Unione Sindacati Polizia Penitenziaria (USPP).

... » Leggi tutto