Comunali, lista +Cairo: “Con fondi Pnrr possibile riqualificare area del vecchio palazzetto dello sport”

Cairo Montenotte. “L’area del vecchio palazzetto dello sport di Via XXV Aprile è oramai in stato di abbandono da anni. Inserito tra gli immobili comunali da vendere, nessuno ha mai fatto offerte per l’acquisto. Si trova in un quartiere densamente abitato, a ridosso del centro cittadino e su una direttrice densa di servizi quali il locale comando dei vigili del fuoco, l’istituto Tecnico Patetta e la piscina comunale”. Lo fanno sapere, in una nota, dalla lista +Cairo.

... » Leggi tutto