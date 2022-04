“Chi si mette ad interpretare un testo attua sempre un progetto. Sulla base del più immediato senso che il testo gli esibisce, egli abbozza preliminarmente un significato del tutto. E anche il senso più immediato il testo lo esibisce solo in quanto lo si legge con certe attese determinate. La pre-comprensione di ciò che si dà da comprendere consiste tutta nella elaborazione di questo progetto preliminare, che ovviamente viene continuamente riveduto in base a ciò che risulta dall’ulteriore penetrazione del testo». Il passo è tratto da Verità e metodo, un lavoro che sta a fondamento dell’ermeneutica gadameriana. La filosofia di Hans-Georg Gadamer si sviluppa principalmente nell’ambito della ricerca estetica e della filosofia del linguaggio ma risulta altrettanto illuminante se l’oggetto di studio non è solo un testo ma una situazione oppure una persona. Ho fatto riferimento al suo pensiero anche se il tema affrontato in questa sede nasce dall’osservazione di quanto si stia abbassando il livello della scuola e dell’università in Italia. L’effetto Pigmalione, infatti, pur riscontrabile in diversi contesti, è stato rilevato e analizzato prevalentemente in ambito scolastico. Non ci resta che verificarne il potenziale contributo alla nostra riflessione dopo averlo sinteticamente presentato.

... » Leggi tutto