Guerra in Ucraina, in provincia di Imperia 6612 imprese alle prese con l’aumento dei costi

Imperia. Le violente sollecitazioni dei costi indotte dagli effetti del conflitto, scoppiato lo scorso 24 febbraio nel cuore d’Europa, mettono sotto pressione un’ampia platea di imprese. Non ne sono esenti molte realtà della provincia di Imperia, alle prese con un aumento dei costi che si è abbattuto pesantemente sulle produzioni in un momento già difficile. Secondo il report redatto dalla Confartigianato ‘Venti di guerra e caro- commodities: i rischi per le imprese e la crescita’ questa situazione riguarderebbe in Liguria circa un terzo (34,3%) del sistema produttivo regionale pari a quasi la metà (45,9%) degli occupati in micro e piccole imprese. Si tratta di imprese esposte all’escalation dei prezzi dell’energia, alla carenza di materie prime provenienti dai paesi del teatro di guerra, al caro-carburanti, ai flussi turistici provenienti dalla Russia, alle vendite in Russia e Ucraina di macchinari e prodotti. Nel primo semestre 2022, si prevede che il 18,8% delle imprese avrà un parziale o grave rischio operativo, e comunque circa 2 imprese su tre segnalano la presenza di ostacoli ai piani di sviluppo nei prossimi sei mesi.

